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Головна Новини дня Артилерія та дрони Росії поранили 14 жителів Сумщини

Артилерія та дрони Росії поранили 14 жителів Сумщини

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 08:35
Обстріли Сумщини: 14 цивільних отримали поранення
Військовий обстежує уламки. Фото: Нацполіція України

Минулої доби російські війська масовано атакували п'ять громад Сумщини з артилерії та ударних безпілотників. Жертвами ворожих обстрілів стали чотирнадцять місцевих жителів, серед яких поранення має 14-річна дівчина. Наслідки російського терору наразі документують правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Нацполіції України.

Росіяни атакували масовано дронами Сумську область

Російська армія продовжує завдавати ударів по цивільному населенню Сумської області, унаслідок яких різні травми отримали загалом 14 осіб, зокрема одна неповнолітня дитина.

Найбільшу кількість поранених зафіксовано у Сумській громаді. Через ворожий артилерійський обстріл там постраждали одразу шестеро місцевих жителів. Травми отримали двоє чоловіків віком 54 та 66 років, а також чотири жінки віком 58, 61 років та дві 62-річні громадянки. Крім того, на території цієї ж громади внаслідок влучання російського безпілотника зазнав поранення 72-річний чоловік.

Наслідки ударів по Сумщині
Пошкодження житлового будинку на Сумщині. Фото: Нацполіція України

У Глухівській громаді через атаку ворожих безпілотників постраждали 68-річна жінка та 14-річна дівчина. Тим часом у Кириківській громаді російський дрон поцілив прямо в житловий будинок. Через це відомо про поранення 57-річного чоловіка та травмування 54-річної жінки.

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Поліція документує наслідки атаки. Фото: Нацполіція України

Вибухівка, скинута з іншого російського дрона, травмувала 36-річну жительку Охтирської громади. Ще два влучання ворожих безпілотних апаратів задокументовані поліцією у Березівській громаді. Там від обстрілів постраждали двоє чоловіків, яким 35 та 42 роки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російяни продовжують здійснювати терористичні атаки на цивільну інфраструктуру та житлові квартали України. Сьогодні, у понеділок 22 червня, ворожі безпілотники масовано атакували Запоріжжя. Удар припав на приватний сектор, через цей наліт загинула жінка, а ще троє місцевих мешканців зазнали поранень різного ступеня важкості. 

Раніше суттєвих руйнувань зазнала залізнична та логістична інфраструктура Сумщини. У четвер, 11 червня, російська армія завдала прицільного удару по локомотивному депо в Сумській області.

Крім того, в ніч проти середи, 17 червня, окупанти здійснили масований обстріл міста Тростянець на Сумщині. Відомо, що російські війська повністю знищили всі місцеві автозаправні станції.

Сумська область обстріли дрони артилерія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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