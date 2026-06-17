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Головна Новини дня РФ за ніч знищила всі АЗС у Тростянці

РФ за ніч знищила всі АЗС у Тростянці

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 10:10
РФ за ніч знищила всі АЗС у Тростянці
Зруйнована обстрілами АЗС. Ілюстративне фото: ДСНС

Російська армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Вночі проти середи, 17 червня, місто зазнало сильних обстрілів. Зокрема, окупанти знищили всі місцеві автозаправки.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву міського голови Тростянця Юрія Бови. 

Масований удар по Тростянцю

У своєму дописі на Facebook очільник міста поділився інформацією про сильний обстріл

РФ за ніч знищила всі АЗС у Тростянці - фото 1
Допис міського голови Тростянця Юрія Бови у Facebook. Фото: скріншот

"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь. Без жертв серед цивільних", — написав Юрій Бова.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські дрони завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сум. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, постраждали троє мешканців, серед них є дитина.

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Також ми повідомляли, що росіяни атакували FPV-дроном траурну колону на околиці Сум. Внаслідок атаки одна людина загинула, поранення отримали дев'ятеро осіб, деякі — у важкому стані.

Сумська область обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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