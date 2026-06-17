Россия за ночь уничтожила все АЗС в Тростянце

АЗС, разрушенная в результате обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия нанесла массированный удар по городу Тростянец в Сумской области. Ночью на среду, 17 июня, город подвергся сильным обстрелам. В частности, оккупанты уничтожили все местные автозаправки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Тростянец Юрия Бовы.

Массированный удар по Тростянец

В своём посте в Facebook глава города поделился информацией о сильном обстреле.

Сообщение городского головы Тростянца Юрия Бовы на Facebook. Фото: скриншот

"Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домовладений. Жертв среди гражданского населения нет", — написал Юрий Бова.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские дроны нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сум. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом, пострадали трое жителей, среди них — ребенок.

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