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Главная Новости дня Россия за ночь уничтожила все АЗС в Тростянце

Россия за ночь уничтожила все АЗС в Тростянце

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Дата публикации 17 июня 2026 10:10
Россия за ночь уничтожила все АЗС в Тростянце
АЗС, разрушенная в результате обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российская армия нанесла массированный удар по городу Тростянец в Сумской области. Ночью на среду, 17 июня, город подвергся сильным обстрелам. В частности, оккупанты уничтожили все местные автозаправки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Тростянец Юрия Бовы.

Массированный удар по Тростянец

В своём посте в Facebook глава города поделился информацией о сильном обстреле.

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Сообщение городского головы Тростянца Юрия Бовы на Facebook. Фото: скриншот

"Тяжелая ночь. Массированный удар по Тростянцу. АЗС в городе уничтожены. Много поврежденных домовладений. Жертв среди гражданского населения нет", — написал Юрий Бова.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские дроны нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сум. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом, пострадали трое жителей, среди них — ребенок.

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Также мы сообщали, что россияне атаковали FPV-дроном траурную колонну на окраине Сум. В результате атаки один человек погиб, ранения получили девять человек, некоторые — в тяжелом состоянии.

Сумская область обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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