На Сумщині через російські обстріли поранено чотирьох людей

Зруйноване домогосподарство на Сумщині від атак РФ. Фото: Нацполіція України

Російські війська завдали масованих ударів по прикордонню Сумської області. Відомо, що четверо цивільних громадян отримали поранення, зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури та житлового сектору. За інформацією правоохоронців, найбільше постраждалих виявлено у Білопільській громаді через атаку ворожого дрона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію від Нацполіції України.

Росія атакувала дронами прикордонні регіони Сумської області

Під обстріли цього разу потрапили житлові будинки, приватні автомобілі, господарські споруди та об'єкти інфраструктури у кількох районах області.

Поліція фіксує наслідки вибухів від атак. Фото: Нацполіція України

У Білопільській громаді ворожий безпілотник атакував цивільних людей, травмувавши 62-річну жінку та двох чоловіків віком 47 і 59 років. Крім цього, вибух пошкодив транспортні засоби, будинки та інфраструктурні об'єкти.

Наслідки ударів РФ в Сумській області. Фото: Нацполіція України

Ще один чоловік постраждав у Середино-Будській громаді. До лікарні звернувся 70-річний пенсіонер, який дістав поранення під час атаки російського дрона в ніч на 15 червня. Поліція зафіксувала, що в цій громаді також є руйнування цивільної інфраструктури, будинків та господарських споруд.

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В інших прикордонних громадах Сумщини обстріли зруйнували цивільні приватні будинки. Зокрема, у Новослобідській та Юнаківській громадах російські нальоти повністю знищили приватні домогосподарства. Пошкодження інфраструктури, житлового будинку та одного автомобіля зафіксували також у Глухівській громаді. ще під російський удар потрапили інфраструктурні об'єкти у Шосткинській громаді. Профільні служби продовжують працювати на місцях влучань для ліквідації наслідків та остаточного підрахунку збитків.

Новини.LIVE писали раніше, що російська армія регулярно б'є по Сумській області. Так нещодавно окупанти здійснили серію атак по залізниці в регіоні.

Спочатку, 10 червня, під час повітряної атаки уламки збитого російського "Шахеда" пошкодили потяг №143 сполученням Суми — Рахів. Залізничний рух на цій ділянці було заблоковано на кілька годин.

Уже 12 червня росіяни завдали нового удару безпілотниками-камікадзе по прифронтовій залізничній інфраструктурі Сумської області. Жертвою цієї атаки стала працівниця станції, яка загинула на робочому місці внаслідок вибуху. Ще одна залізничниця зазнала поранень, наразі вона перебуває у лікарні після хірургічного втручання.