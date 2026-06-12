Россия ударила дронами по железной дороге в Сумской области

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

Російська армія атакувала дронами-камікадзе залізничні об'єкти на Сумщині, внаслідок чого на одній зі станцій загинула операторка, а чергову госпіталізували з травмами. Керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що поранена залізничниця вже прооперована, а також закликав персонал негайно реагувати на сигнали моніторингових груп та ховатися в укриттях під час щоденних прифронтових обстрілів.

Про це Олександр Перцовський висловився у Facebook, передає Новини.LIVE.

Росія запустила реактивні "Шахеди" по залізниці на Сумщині

У Сумській області залізничні об'єкти зазнали чергових ударів з боку російських військ. Під час нічної атаки ворог застосував безпілотники типу "Шахед", та атакував станції, залізничні вокзали, пости електричної сигналізації та тягові підстанції.

Очільник відомства підтвердив пошкодження інфраструктури та повідомив про жертви серед персоналу компанії, який забезпечує рух поїздів у регіоні.

Внаслідок вибухів на одній зі станцій загинула жінка, яка працювала операторкою. За попередніми даними, на території станційного комплексу було заздалегідь встановлене мобільне укриття, і залізничниця намагалася дістатися до нього після сповіщення від моніторингової групи про підвищену загрозу. Окрім того, поранення отримала чергова по станції. Постраждалу працівницю госпіталізували до лікарні та успішно прооперували, наразі її життю нічого не загрожує, а поруч із нею перебувають колеги по роботі.

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"Вбивчі ворожі удари по залізничній інфраструктурі Сумщині продовжились цієї ночі. Ворог спрямував шахеди на станції, вокзали, пости електричної сигналізації, підстанції. На превеликий жаль, мушу повідомити найгірше: маємо втрату — оператор однієї зі станцій загинула (тут було встановлене мобільне укриття і, як попередньо розуміємо, вона саме прямувала до нього, моніторингова група сповіщала про підвищену небезпеку — дуже важливо відразу діяти!). Також травмовану чергову по станції прооперовано, життю загрози не має, поруч наші колеги", — повідомив Олександр Перцовський.

Водночас керівник залізничної компанії звернувся до всього колективу із закликом дотримуватися правил безпеки під час бойових дій та оперативно ховатися під час оголошення повітряних тривог.

"Тримаємо залізничне сполучення в прифронтових громадах, які щоденно атакує ворог! При цьому, вкотре-вкотре закликаю кожного залізничника та залізничницю, передовсім, берегти себе! Всі інструкції для цього є, всі системи моніторингу діють — критично важливо не втрачати ані хвилини", — наголосив очільник "Укрзалізниці".

Новини.LIVE висвітлювали, як залізнична інфраструктура Сумщини протягом двох днів поспіль перебувала під ворожими ударами. У середу, 10 червня, сили ППО збили російський безпілотник типу "Шахед" над будівлею вокзалу в Сумах, проте його уламки впали на пасажирський поїзд №143 сполученням Суми — Рахів. Через це спалахнув дах останнього вагона. Оскільки пасажири та залізничники перебували в укритті, минулося без постраждалих, а сам потяг продовжив рух із відставанням від графіка приблизно на 5 годин.

Наступного дня, 11 червня, окупанти здійснили ще одну атаку, вдаривши реактивними дронами по локомотивному депо у Конотопі. Цей наліт призвів до трагічних наслідків: на робочому місці загинула залізничниця, а ще четверо працівників отримали важкі опіки та були госпіталізовані.