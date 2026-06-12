Россия нанесла удар с помощью дронов по железной дороге в Сумской области

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Российская армия атаковала с помощью дронов-камикадзе железнодорожные объекты в Сумской области, в результате чего на одной из станций погибла оператор, а дежурную госпитализировали с травмами. Глава «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что раненая железнодорожница уже прооперирована, а также призвал персонал немедленно реагировать на сигналы мониторинговых групп и укрываться в убежищах во время ежедневных прифронтовых обстрелов.

Об этом Александр Перцовский написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Россия запустила реактивные «Шахеды» по железной дороге в Сумской области

В Сумской области железнодорожные объекты подверглись очередным ударам со стороны российских войск. Во время ночной атаки враг применил беспилотники типа «Шахед» и атаковал станции, железнодорожные вокзалы, посты электрической сигнализации и тяговые подстанции.

Глава ведомства подтвердил повреждение инфраструктуры и сообщил о жертвах среди персонала компании, обеспечивающего движение поездов в регионе.

В результате взрывов на одной из станций погибла женщина, работавшая оператором. По предварительным данным, на территории станционного комплекса было заранее установлено мобильное укрытие, и железнодорожница пыталась добраться до него после предупреждения от мониторинговой группы о повышенной угрозе. Кроме того, ранения получила дежурная по станции. Пострадавшую работницу госпитализировали в больницу и успешно прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает, а рядом с ней находятся коллеги по работе.

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«Убийственные вражеские удары по железнодорожной инфраструктуре Сумской области продолжились этой ночью. Враг направил шахиды на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. К большому сожалению, вынужден сообщить самое худшее: у нас есть потеря — оператор одной из станций погибла (здесь было установлено мобильное укрытие и, как мы предварительно понимаем, она как раз направлялась к нему, мониторинговая группа предупреждала о повышенной опасности — очень важно действовать немедленно!). Также травмированной дежурной по станции сделали операцию, жизни ничего не угрожает, рядом наши коллеги", — сообщил Александр Перцовский.

В то же время руководитель железнодорожной компании обратился ко всему коллективу с призывом соблюдать правила безопасности во время боевых действий и оперативно укрываться при объявлении воздушной тревоги.

«Поддерживаем железнодорожное сообщение в прифронтовых населенных пунктах, которые ежедневно атакует враг! При этом в очередной раз призываю каждого железнодорожника и железнодорожницу, прежде всего, беречь себя! Все инструкции для этого есть, все системы мониторинга действуют — критически важно не терять ни минуты», — подчеркнул глава «Укрзализныци».

Новости.LIVE освещали, как железнодорожная инфраструктура Сумской области в течение двух дней подряд находилась под вражескими ударами. В среду, 10 июня, силы ПВО сбили российский беспилотник типа «Шахед» над зданием вокзала в Сумах, однако его обломки упали на пассажирский поезд №143 по маршруту Сумы — Рахов. Из-за этого загорелась крыша последнего вагона. Поскольку пассажиры и железнодорожники находились в укрытии, обошлось без пострадавших, а сам поезд продолжил движение с отставанием от графика примерно на 5 часов.

На следующий день, 11 июня, оккупанты совершили еще одну атаку, нанеся удар реактивными дронами по локомотивному депо в Конотопе. Этот налет привел к трагическим последствиям: на рабочем месте погибла железнодорожница, а еще четверо работников получили тяжелые ожоги и были госпитализированы.