В Сумской области в результате российских обстрелов ранены четыре человека

Разрушенный дом в Сумской области в результате атак РФ. Фото: Нацполиция Украины

Российские войска нанесли массированные удары по приграничным районам Сумской области. Известно, что четверо гражданских лиц получили ранения, зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры и жилого сектора. По информации правоохранительных органов, наибольшее количество пострадавших выявлено в Белопольской общине в результате атаки вражеского дрона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Россия атаковала дронами приграничные регионы Сумской области

На этот раз под обстрел попали жилые дома, частные автомобили, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры в нескольких районах области.

Полиция фиксирует последствия взрывов от атак. Фото: Нацполиция Украины

В Белопольской общине вражеский беспилотник атаковал мирных жителей, ранив 62-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 47 и 59 лет. Кроме того, взрыв повредил транспортные средства, дома и инфраструктурные объекты.

Последствия ударов РФ в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Еще один мужчина пострадал в Середино-Будской общине. В больницу обратился 70-летний пенсионер, получивший ранение во время атаки российского дрона в ночь на 15 июня. Полиция зафиксировала, что в этой общине также имеются разрушения гражданской инфраструктуры, домов и хозяйственных построек.

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Уничтожен частный двор. Фото: Нацполиция Украины

В других приграничных общинах Сумской области обстрелы разрушили частные жилые дома. В частности, в Новослободской и Юнаковской общинах российские налеты полностью уничтожили частные домохозяйства. Повреждения инфраструктуры, жилого дома и одного автомобиля зафиксировали также в Глуховской общине. Еще под российский удар попали инфраструктурные объекты в Шосткинской общине. Профильные службы продолжают работать на местах попаданий для ликвидации последствий и окончательного подсчета ущерба.

Новини.LIVE ранее сообщали, что российская армия регулярно наносит удары по Сумской области. Так, недавно оккупанты совершили серию атак по железной дороге в регионе.

Сначала, 10 июня, во время воздушной атаки обломки сбитого российского «Шахеда» повредили поезд №143 по маршруту Сумы — Рахов. Железнодорожное движение на этом участке было заблокировано на несколько часов.

Уже 12 июня россияне нанесли новый удар беспилотниками-камикадзе по прифронтовой железнодорожной инфраструктуре Сумской области. Жертвой этой атаки стала сотрудница станции, которая погибла на рабочем месте в результате взрыва. Еще одна железнодорожница получила ранения, в настоящее время она находится в больнице после хирургического вмешательства.