У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина

Рятувальники на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі в понеділок, 15 червня, два російських БпЛА завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сум. У Ковпаківському районі один із безпілотників влучив у балкон квартири в багатоповерхівці. Відомо про щонайменше трьох постраждалих — серед них є дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Сум уночі 15 червня

Інформацію щодо стану потерпілих уточнюють. Усім їм надають необхідну допомогу.

Ще один БпЛА атакував середмістя Сум. Зазнала пошкоджень нежитлова будівля. За попередньою інформацією, на цій локації обійшлося без травмованих.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що вночі 15 червня армія РФ завдала удару по підприємству у Дніпрі. Спалахнула пожежа. Постраждала людина.

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що росіяни 14 червня завдали удару біля зупинки громадського транспорту в Запорізькому районі. Зазнав поранень 17-річний хлопець. 44-річний чоловік загинув.