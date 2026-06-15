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Головна Новини дня У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина

У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 04:25
У Сумах БпЛА влучив у багатоповерхівку: серед постраждалих — дитина
Рятувальники на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Уночі в понеділок, 15 червня, два російських БпЛА завдали ударів по цивільній інфраструктурі Сум. У Ковпаківському районі один із безпілотників влучив у балкон квартири в багатоповерхівці. Відомо про щонайменше трьох постраждалих — серед них є дитина.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Обстріл Сум уночі 15 червня 2026 року
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Сум уночі 15 червня 

Інформацію щодо стану потерпілих уточнюють. Усім їм надають необхідну допомогу.

Ще один БпЛА атакував середмістя Сум. Зазнала пошкоджень нежитлова будівля. За попередньою інформацією, на цій локації обійшлося без травмованих. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу повідомляв, що вночі 15 червня армія РФ завдала удару по підприємству у Дніпрі. Спалахнула пожежа. Постраждала людина. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова повідомляв, що росіяни 14 червня завдали удару біля зупинки громадського транспорту в Запорізькому районі. Зазнав поранень 17-річний хлопець. 44-річний чоловік загинув.

Суми обстріли БпЛА
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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