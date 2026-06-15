В Сумах БпЛА попал в многоэтажный дом: среди пострадавших — ребенок

Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Ночью в понедельник, 15 июня, два российских БпЛА нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сум. В Ковпаковском районе один из беспилотников попал в балкон квартиры в многоэтажном доме. Известно о как минимум трех пострадавших — среди них есть ребенок.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия обстрела Сум ночью 15 июня

Информацию о состоянии пострадавших уточняют. Всем им оказывают необходимую помощь.

Еще один БпЛА атаковал центр Сум. Получило повреждения нежилое здание. По предварительной информации, на этом месте обошлось без пострадавших.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что ночью 15 июня армия РФ нанесла удар по предприятию в Днепре. Вспыхнул пожар. Пострадал человек.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 14 июня россияне нанесли удар возле остановки общественного транспорта в Запорожском районе. Получил ранения 17-летний парень. 44-летний мужчина погиб.