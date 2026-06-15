Россия нанесла удар по Днепру: один человек пострадал

Последствия обстрела Днепра в ночь на 15 июня 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на понедельник, 15 июня, россияне атаковали Днепр. Получило повреждения одно из предприятий. Возник пожар. Известно, что есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Александра Ганжи

Последствия ночного обстрела Днепра

Получило повреждения одно из помещений колледжа. Взрывной волной выбило окна в школе и учреждении культуры.

Повреждения после обстрела Днепра ночью 15 июня 2026 года. Фото: Александр Ганжа

Повреждения после обстрела Днепра ночью 15 июня 2026 года. Фото: Александр Ганжа

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 14 июня россияне нанесли удар возле остановки общественного транспорта в Запорожском районе. Получил ранения 17-летний парень. 44-летний мужчина погиб.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Федорова писал, что 14 июня под удар дрона попал автомобиль в Беленьком Запорожской области. Жертвой атаки стала 73-летняя женщина. Еще четверо человек получили ранения.