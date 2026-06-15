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Главная Новости дня Россия нанесла удар по Днепру: один человек пострадал

Россия нанесла удар по Днепру: один человек пострадал

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 03:28
Россия нанесла удар по Днепру: один человек пострадал
Последствия обстрела Днепра в ночь на 15 июня 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на понедельник, 15 июня, россияне атаковали Днепр. Получило повреждения одно из предприятий. Возник пожар. Известно, что есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Обстрел Днепра ночью 15 июня 2026 года
Скриншот сообщений Александра Ганжи

Последствия ночного обстрела Днепра

Получило повреждения одно из помещений колледжа. Взрывной волной выбило окна в школе и учреждении культуры.

Последствия обстрела Днепра ночью 15 июня 2026 года
Повреждения после обстрела Днепра ночью 15 июня 2026 года. Фото: Александр Ганжа
Последствия обстрела Днепра ночью 15 июня 2026 года
Повреждения после обстрела Днепра ночью 15 июня 2026 года. Фото: Александр Ганжа

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 14 июня россияне нанесли удар возле остановки общественного транспорта в Запорожском районе. Получил ранения 17-летний парень. 44-летний мужчина погиб.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Федорова писал, что 14 июня под удар дрона попал автомобиль в Беленьком Запорожской области. Жертвой атаки стала 73-летняя женщина. Еще четверо человек получили ранения.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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