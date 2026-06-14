РФ ударила дроном возле остановки транспорта в Запорожской области

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики в воскресенье, 14 июня, атаковали Запорожский район. Оккупанты нанесли удар недалеко от остановки общественного транспорта. В результате обстрела есть погибший и раненый.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский удар по территории возле остановки общественного транспорта в Запорожской области

"Враг нанес удар дроном недалеко от остановки общественного транспорта в Запорожском районе", — отметил Федоров.

Вражеский FPV-дрон взорвался рядом с людьми на остановке. В результате атаки погиб 44-летний мужчина, а 17-летний парень получил ранения.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Ивана Федорова, 14 июня Россия нанесла удар FPV-дроном по автомобилю в Беленьком Запорожской области. В результате обстрела погибла 73-летняя женщина, еще четверо человек получили ранения.

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Кроме того, 14 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под ударами оказались Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы. В частности, враг бил КАБами.