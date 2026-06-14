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Головна Новини дня РФ вдарила дроном біля зупинки транспорту у Запорізькій області

РФ вдарила дроном біля зупинки транспорту у Запорізькій області

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Дата публікації: 14 червня 2026 20:23
РФ вдарила дроном біля зупинки транспорту у Запорізькій області
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники у неділю, 14 червня, атакували Запорізький район. Окупанти завдали удару неподалік зупинки громадського транспорту. Внаслідок обстрілу є загиблий і поранений.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський удар по території біля зупинки громадського транспорту у Запорізькій області

"Ворог ударив дроном неподалік зупинки громадського транспорту у Запорізькому районі", — зазначив Федоров.

Ворожий FPV-дрон вибухнув біля людей на зупинці. Внаслідок атаки загинув 44-річний чоловік та поранення отримав 17-річний хлопець.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Івана Федорова, 14 червня Росія вдарила FPV-дроном по автомобілю у Біленькому Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинула 73-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення.

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Крім того, 14 червня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ударами опинилися Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. Зокрема, ворог бив КАБами.

війна Запорізька область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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