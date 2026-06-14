Росія вдарила по авто у Запорізькій області: є загибла та поранені

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 14 червня, атакували Запорізьку область. Противник вдарив по автомобілю у Біленькому. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російська атака на авто в Запорізькій області 14 червня

Загарбники вдарили FPV-дроном по автомобілю.

Наслідки російського удару по автомобілі у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка. Крім того, поранення отримали жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську облраду, 14 червня Росія атакувала Дніпропетровщину. Ворог атакував Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони.

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