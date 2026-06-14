Росія вдарила по авто у Запорізькій області: є загибла та поранені
Російські окупанти у неділю, 14 червня, атакували Запорізьку область. Противник вдарив по автомобілю у Біленькому. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.
Російська атака на авто в Запорізькій області 14 червня
Загарбники вдарили FPV-дроном по автомобілю.
Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка. Крім того, поранення отримали жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську облраду, 14 червня Росія атакувала Дніпропетровщину. Ворог атакував Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони.
А 13 червня окупанти скинули авіабомби на Словʼянськ Донецької області. Під удар потрапив житловий сектор, внаслідок чого пошкоджено 24 багатоповерхівки. Противник поранив шість людей.