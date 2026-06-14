Россия ударила по авто в Запорожской области: есть погибшая и раненые

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 14 июня, атаковали Запорожскую область. Противник нанес удар по автомобилю в Беленьком. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российская атака на автомобиль в Запорожской области 14 июня

Захватчики нанесли удар FPV-дроном по автомобилю.

Последствия российского удара по автомобилю в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В результате российского обстрела погибла 73-летняя женщина. Кроме того, ранения получили женщины 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.

Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровский облсовет, 14 июня Россия атаковала Днепропетровскую область. Враг атаковал Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы.

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