Обстрелы Сумской области: 14 мирных жителей получили ранения

Военный осматривает обломки. Фото: Нацполиция Украины

За последние сутки российские войска подвергли массированному обстрелу пять населенных пунктов Сумской области с использованием артиллерии и ударных беспилотников. Жертвами вражеских обстрелов стали четырнадцать местных жителей, среди которых ранена 14-летняя девочка. Последствия российского террора в настоящее время документируют правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Россияне массированно атаковали дронами Сумскую область

Российская армия продолжает наносить удары по гражданскому населению Сумской области, в результате которых различные травмы получили в общей сложности 14 человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок.

Наибольшее количество раненых зафиксировано в Сумской общине. В результате вражеского артиллерийского обстрела там пострадали сразу шестеро местных жителей. Травмы получили двое мужчин в возрасте 54 и 66 лет, а также четыре женщины в возрасте 58 и 61 лет и две 62-летние гражданки. Кроме того, на территории этой же общины в результате попадания российского беспилотника был ранен 72-летний мужчина.

Повреждение жилого дома в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

В Глуховской общине в результате атаки вражеских беспилотников пострадали 68-летняя женщина и 14-летняя девушка. Между тем в Кириковской общине российский дрон попал прямо в жилой дом. В результате известно о ранении 57-летнего мужчины и травмировании 54-летней женщины.

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Полиция фиксирует последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины

Взрывчатка, сброшенная с другого российского дрона, ранила 36-летнюю жительницу Охтырской общины. Еще два попадания вражеских беспилотных аппаратов зафиксированы полицией в Березовской общине. Там от обстрелов пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 42 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне продолжают совершать террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы Украины. Сегодня, в понедельник, 22 июня, вражеские беспилотники массированно атаковали Запорожье. Удар пришелся на частный сектор, в результате этого налета погибла женщина, а еще трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее значительные разрушения понесла железнодорожная и логистическая инфраструктура Сумской области. В четверг, 11 июня, российская армия нанесла прицельный удар по локомотивному депо в Сумской области.

Кроме того, в ночь на среду, 17 июня, оккупанты осуществили массированный обстрел города Тростянец в Сумской области. Известно, что российские войска полностью уничтожили все местные автозаправочные станции.