Вечером 22 июня 2026 года РФ нанесла удар по Сумской области

Пожар после обстрела Сумской громады вечером 22 июня 2026 года. Фото: Сумская ОВА

Вечером в понедельник, 22 июня, россияне нанесли удар шестью КАБами по окрестностям Сумской громады. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Эпицентром попаданий стала промышленная зона.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олега Григорова

Последствия обстрела Сумской громады ночью 22 июня

После удара в крайне тяжелом состоянии находится 57-летний водитель троллейбуса. В момент атаки мужчина находился в транспорте. Кроме него, людей там больше не было. Пострадавшего доставили в больницу. За его жизнь борются медики.

Пламя уничтожило общественный транспорт. В общей сложности пострадали три человека. За медицинской помощью, кроме водителя, обратились две женщины, получившие незначительные травмы. Им госпитализация не потребовалась.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова сообщал, что в ночь на 22 июня армия РФ нанесла удар по жилому дому в Зноб-Новгородской громаде в Сумской области. Погибли двое взрослых и 13-летний мальчик. Еще трое человек, в том числе двое детей, получили ранения.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию Украины писал, что в течение суток 21 июня под обстрел попали пять громад Сумской области. Травмировались 14 человек. Среди пострадавших — 14-летняя девочка.