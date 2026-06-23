Ракетный удар по Кривому Рогу 23 июня: есть погибшие и раненые

Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 23 июня, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Враг повредил объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Кривого Рога 23 июня

Вилкул отметил, что три человека погибли. Кроме того, ранения получили 19 человек.

По его словам, есть пострадавшие в тяжелом состоянии, и в настоящее время они находятся на операционных столах. Врачи делают все возможное, чтобы спасти им жизнь.

На месте российской атаки работают все службы.

Читайте также:

Атака России на энергетику

Кроме того, этой ночью противник в очередной раз обстрелял энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки без света остались 34 тыс. семей.

"Энергетики ДТЭК оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение было восстановлено для всех семей, которые остались без света в результате атаки", — говорится в сообщении.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, за прошедшие сутки Россия массированно атаковала Запорожскую область. Зафиксировано 1050 вражеских атак, которые охватили 56 населенных пунктов региона.

А 22 июня враг нанес удар шестью КАБами по Сумской области. В частности, оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре.