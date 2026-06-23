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Главная Новости дня Удар по Кривому Рогу: трое человек погибли, число раненых растет

Удар по Кривому Рогу: трое человек погибли, число раненых растет

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 15:06
Обстрел Кривого Рога 23 июня — число пострадавших растет
Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: ГСЧС

Российские войска 23 июня нанесли удар по Кривому Рогу. Пострадал объект гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о трех погибших, а число пострадавших растет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в эфире День.LIVE.

Последствия удара по Кривому Рогу

Вилкул рассказал, что россияне нанесли очередной удар по мирному городу. В результате атаки погибли три человека, а еще 24 получили ранения. Врачи продолжают бороться за жизнь нескольких пострадавших, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

"Пожары уже все потушили, заканчиваем ликвидацию последствий", — сказал председатель Совета обороны города.

По его словам, в последние месяцы город страдал в основном от ежедневных налетов ударных беспилотников, однако на этот раз враг нанес удар боеприпасами, которые разлетаются на огромную площадь.

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"Это была баллистика, причем кассетная баллистика. Люди погибли на расстоянии более 200 метров друг от друга", — сказал Александр Вилкул.

Как писали Новини.LIVE, за последние сутки РФ нанесла 1050 ударов по Запорожской области. В результате пострадали семь человек.

Также враг нанес удары КАБами по Сумской громаде вечером 22 июня. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, а среди раненых — водитель троллейбуса.

Кривой Рог обстрелы эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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