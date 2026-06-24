Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне ударили по кинотеатру в центре Конотопа: есть пострадавшие

Россияне ударили по кинотеатру в центре Конотопа: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 12:33
Удар по Конотопу 24 июня — россияне атаковали кинотеатр
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска 24 июня нанесли удар по центру Конотопа в Сумской области. По предварительным данным, враг атаковал кинотеатр. Известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

Обстрел Конотопа 24 июня

Семенихин сообщил, что российские войска атаковали Конотоп ударными дронами, и в городе были слышны взрывы. По его словам, под вражеским огнем оказался кинотеатр в центре города.

Удар по Конотопу 24 червня
Скриншот поста Артема Семенихина

Мэр добавил, что поблизости находились дети. Также известно о раненых, поскольку внутри помещения могли находиться люди.

null
Скриншот поста Артема Семенихина

"Один тяжело ранен. Прохожий. Еще женщина получила ранение в шею. Также прохожая!" — говорится в сообщении.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 23 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

В результате атаки 27 человек получили ранения. А ночью в реанимации скончалась 62-летняя женщина, получившая тяжелые травмы.

Сумская область обстрелы Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации