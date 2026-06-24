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Головна Новини дня Росія вдарила дроном по АЗС на околиці Сум: є поранені

Росія вдарила дроном по АЗС на околиці Сум: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 12:45
Росія атакувала АЗС на околицях Сум: є постраждалі
Російський удар по АЗС у Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Російські окупанти у середу, 24 червня, атакували дроном автозаправну станцію на околиці Сум. Внаслідок обстрілу постраждали люди. Крім того, ворог пошкодив автомобілі.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл АЗС на околиці Сум

Григоров зауважив, що Росія системно завдає ударів по АЗС Сумської області. За попередньою інформацією, постраждали троє цивільних, які в момент атаки перебували на території. Їх обстежують медики, які надають усю необхідну допомогу.

"За попередньою інформацією, ушкодження не важкі. Також пошкоджені автомобілі. Наслідки атаки уточнюються", — додав Григоров.

Удар КАБом по околицях Сум

У Сумській ОВА повідомили, що у лікарні помер 57-річний чоловік, який отримав надважкі травми внаслідок російського удару КАБом по околицях міста. Йдеться про водія тролейбуса, який перебував біля епіцентру удару.

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"Увесь цей час лікарі боролися за його життя. Але поранення були надзвичайно важкими. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Сил пережити цю важку втрату", — додав Григоров.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сумську ОВА, 22 червня Росія вдарила шістьма КАБами по околицях громади. Під ворожим обстрілом опинилася цивільна інфраструктура.

А 23 червня окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини. Сьогодні у місті оголошено День жалоби.

війна Сумська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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