Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия ударила дроном по АЗС на окраине Сум: есть раненые

Россия ударила дроном по АЗС на окраине Сум: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 12:45
Россия атаковала АЗС на окраине Сум: есть пострадавшие
Российский удар по АЗС в Сумах. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Российские оккупанты в среду, 24 июня, атаковали с помощью дрона автозаправочную станцию на окраине Сум. В результате обстрела пострадали люди. Кроме того, враг повредил автомобили.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел АЗС на окраине Сум

Григоров отметил, что Россия систематически наносит удары по АЗС Сумской области. По предварительной информации, пострадали трое гражданских лиц, которые в момент атаки находились на территории. Их осматривают медики, которые оказывают всю необходимую помощь.

"По предварительной информации, ранения нетяжелые. Также повреждены автомобили. Последствия атаки уточняются", — добавил Григоров.

Удар КАБом по окрестностям Сум

В Сумской ОВА сообщили, что в больнице умер 57-летний мужчина, получивший крайне тяжелые травмы в результате российского удара КАБом по окраинам города. Речь идет о водителе троллейбуса, который находился возле эпицентра удара.

Читайте также:

"Все это время врачи боролись за его жизнь. Но ранения были чрезвычайно тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил пережить эту тяжелую утрату", — добавил Григоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сумскую ОВА, 22 июня Россия нанесла шесть ударов КАБ по окраинам общины. Под вражеским обстрелом оказалась гражданская инфраструктура.

А 23 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела погибли четыре человека. Сегодня в городе объявлен День траура.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации