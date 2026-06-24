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Главная Новости дня В Кривом Роге скончалась раненая женщина: жертв удара уже четверо

В Кривом Роге скончалась раненая женщина: жертв удара уже четверо

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 08:59
В Кривом Роге возросло число раненых и погибших в результате ракетного удара
Спасатель ГСЧС тушит пожар.

В Кривом Роге объявили среду, 24 июня, днём траура по погибшим жителям города, число которых после вчерашнего российского ракетного удара уже возросло до четырёх. Ночью в реанимации скончалась 62-летняя женщина, общее число пострадавших уже достигло 27 человек, среди которых есть маленький ребенок.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Новини.LIVE.

В Кривом Роге погибли четыре человека в результате российского ракетного удара

Сегодняшний день, 24 июня, официально объявлен днём траура в Кривом Роге. Ночью стало известно о смерти 62-летней женщины. Она получила множественные тяжелые травмы, и хотя медики боролись за ее жизнь до последнего, ранения оказались смертельными. Теперь официальное число погибших составляет четыре человека.

На данный момент подтверждено 27 пострадавших жителей города. В частности, вчера вечером за медицинской помощью обратились родители 4-летнего ребенка. По состоянию на утро среды, 24 июня, в городских стационарах продолжают лечиться 17 пациентов. Один пострадавший находится в критическом состоянии, состояние ещё одного оценивается как очень тяжёлое. Двое людей находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Тем временем российская армия прибегла к террору в другой части области. По сообщению Александра Вилкула, под прицелом беспилотников оказался Никопольский район. Вражеские дроны нанесли удары по самому Никополю, а также по территориям Марганецкой и Покровской общин. В результате этих налетов ранения получили двое местных жителей. Зафиксировано разрушение местной инфраструктуры: от ударов пострадали административное здание и пассажирский микроавтобус.

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Новини.LIVE сообщали ранее, что российская армия продолжает массированно обстреливать Украину. Так, вчера, по данным ОВА, в Запорожской области за прошедшие сутки россияне совершили более 1000 атак, используя авиацию, артиллерию и беспилотники. Под обстрел попали более 50 населенных пунктов региона.

Параллельно враг атаковал и северные регионы Украины. Накануне вечером российская авиация сбросила шесть управляемых авиабомб (КАБ) на окраины Сумской общины. Целью захватчиков вновь стали гражданские объекты.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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