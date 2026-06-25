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Головна Новини дня Росія вдарила по автостоянці у Запоріжжі: фоторепортаж наслідків

Росія вдарила по автостоянці у Запоріжжі: фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 16:29
Російський обстріл автостоянки у Запоріжжі 25 червня: фоторепортаж
Наслідки російського обстрілу автостоянки у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Російські окупанти у четвер, 25 червня, завдали удару по автостоянці у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу згоріли автомобілі. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Російський обстріл Запоріжжя 25 червня

Внаслідок російської атаки сталася масштабна пожежа. Відомо, що транспорт вигорів вщент. На щастя, люди не постраждали. Удар прийшовся прямо біля автомобілів. Два тижні тому Росія вже атакувала цю стоянку

Російський обстріл Запоріжжя 25 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 25 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко
Атака Росії на автостоянку в Запоріжжі 25 червня
Знищений автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко
Знищені авто в Запоріжжі
Наслідки удару РФ по автостоянці у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко
Наслідки удару РФ по Запоріжжю 25 червня
Атака Росії на Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко
Обстріл Запоріжжя 25 червня
Обстріл Запоріжжя 25 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

А ще один удар по іншій стоянці був 23 червня в тому ж районі міста. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка, наразі у лікарнях Запоріжжя рятують 58 людей, які постраждали від російських обстрілів. Наразі 11 травмованих у тяжкому стані.

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Крім того, противник завдав цілеспрямованих ударів по локомотивах Укрзалізниці у Запорізькій та Сумській областях. Відомо, що у Запоріжжі загинув помічник машиніста.

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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