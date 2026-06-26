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Главная Новости дня В Запорожье разработали проект по защите АЗС от атак РФ

В Запорожье разработали проект по защите АЗС от атак РФ

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 08:01
В Запорожье запустили проект по защите топливной инфраструктуры
Последствия атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области за июнь было зафиксировано десятки поврежденных или разрушенных АЗС в результате российских атак. В то же время власти заявляют, что ситуация не является критической для топливной инфраструктуры региона. В области уже разработан проект защиты автозаправочных станций.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Запорожской ОВА Александр Коваленко.

В Запорожье разработали проект защиты АЗС

В Запорожской области за июнь российские удары привели к повреждению или разрушению десятков автозаправочных станций. Несмотря на это, в регионе подчеркивают, что общая работа топливной инфраструктуры остается стабильной и контролируемой.

По словам пресс-секретаря Запорожской ОВА, российские войска применяют различные типы беспилотников, в частности ударные дроны, а также средства, которые могут выполнять функции ретрансляторов для наведения. При этом удары часто наносятся не по отдельным элементам, а по всей территории автозаправочных станций.

В то же время в области уже подготовлен типовой комплексный проект защиты АЗС, который планируется внедрять на объектах топливной сети. Он предусматривает ряд технических решений для повышения устойчивости инфраструктуры к атакам.

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Среди ключевых элементов — создание ремонтных наборов непосредственно на автозаправочных станциях для оперативного восстановления после ударов. Также предусмотрено использование мобильных АЗС, которые смогут работать в случае критических повреждений стационарных объектов.

"Отмечу, что никакого ажиотажа на АЗС сейчас нет, топливо есть, то есть ситуация максимально нормальная. Ну, вместе с тем, мы понимаем, что нужно защищать АЗС, поэтому был разработан типовой проект по защите АЗС. С ним ознакомлены все игроки на рынке АЗС, все сети. И поэтому в ближайшее время этот проект будет реализовываться.

Не буду раскрывать деталей, это сложный инженерный проект со многими составляющими. Вторая составляющая — это наличие ремонтных комплектов на АЗС, которые позволят в случае попадания быстро возобновить работу. Третье направление, касающееся АЗС, — это наличие мобильных автозаправочных станций на случай гипотетического наступления критической ситуации", — пояснил пресс-секретарь Запорожской ОВА Александр Коваленко.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 26 июня российские войска атаковали Запорожье, в результате чего пострадал частный жилой дом. Здание получило повреждения и загорелось. В результате удара получила травму 55-летняя женщина, ее состояние уточняется.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска атаковали автозаправочные станции в Сумах и Запорожье утром 25 июня. В результате ударов на объектах возникли пожары и разрушения, есть пострадавшие. На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Запорожье АЗС обстрелы эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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