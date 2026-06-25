РФ обстреляла АЗС в Сумах и Запорожье: есть пострадавшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на АЗС. Фото: Запорожская ОВА

В четверг, 25 июня, российские войска атаковали Сумы и Запорожье. Оккупанты попали по автозаправочным станциям (АЗС) . Зафиксированы пожары и разрушения, есть пострадавшие.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря и руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Спасатели на месте удара РФ по АЗС Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Россияне нанесли удар по АЗС в Сумах и Запорожье

Сегодня утром, 25 июня, российские захватчики нанесли удары по автозаправочным станциям Сум и Запорожья . В результате атаки возникли пожары, есть пострадавшие.

"Дым, который видят запорожцы — вражеская атака по АЗС", — проинформировал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Позже он опубликовал последствия удара РФ по АЗС.

По информации Артема Кобзаря, около 06:00 утра российский БпЛА попал в одну из автозаправочных станций в Заречном районе Сум. После удара на объекте загорелся пожар, на месте работают все экстренные службы.

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Последствия атаки РФ на АЗС в Сумах Фото: Олег Григоров/Telegram

Информация о пострадавших сначала уточнялась, однако впоследствии стало известно, что в результате атаки ранения получили четыре гражданских . Двое работников АЗС госпитализированы, их состояние оценивается как легкое. Также помощь получили супруги, находившиеся неподалеку от места взрыва — их не госпитализировали.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что российские войска уже длительное время системно атакуют топливную инфраструктуру региона. Только в июне зафиксировано 13 ударов по автозаправочным станциям на территории области.

По его словам ситуация находится под контролем, а все службы взаимодействуют с руководством АЗС для оперативного реагирования на последствия атак и обеспечения потребностей громад.

Скриншот сообщения Григорова/Telegram

Новини.LIVE информировали, что российские войска 24 июня нанесли удар управляемой авиабомбой по центральному пляжу в Запорожье , где находились люди. В результате атаки ранения получили шесть человек, среди них — трое детей. Также повреждено здание кафе и припаркованные автомобили.

Новини.LIVE также писали, что 24 июня оккупанты атаковали Херсонскую область, в результате чего погиб 24-летний работник международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid. Он работал специалистом по разминированию. Также известно о трех раненых представителях этой организации.