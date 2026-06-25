РФ обстріляла АЗС на Сумщині та Запоріжжі: є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на АЗС. Фото: Запорізька ОВА

У четвер, 25 червня, російські війська атакували Суми та Запоріжжя. Окупанти поцілили по автозаправних станціях (АЗС). Зафіксовано пожежі та руйнування, є постраждалі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на виконувача обов'язків мера Сум Артема Кобзаря та очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Рятувальники на місці удару РФ по АЗС Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по АЗС на Сумщині та Запоріжжі

Сьогодні вранці, 25 червня, російські загарбники завдали ударів по автозаправних станціях Сум та Запоріжжя. Внаслідок атаки виникли пожежі, є постраждалі.

"Дим, який бачать запоріжці — ворожа атака по АЗС", — поінформував начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Згодом він опублікував наслідки удару РФ по АЗС.

За інформацією в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, близько 06:00 ранку російський БпЛА влучив в одну з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа, на місці працюють усі екстрені служби.

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Наслідки атаки РФ на АЗС в Сумах. Фото: Олег Григоров/Telegram

Інформація про постраждалих спочатку уточнювалася, однак згодом стало відомо, що внаслідок атаки поранення отримали четверо цивільних. Двох працівників АЗС госпіталізували, їхній стан оцінюється як легкий. Також допомогу отримало подружжя, яке перебувало неподалік місця вибуху — їх не госпіталізували.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що російські війська вже тривалий час системно атакують паливну інфраструктуру регіону. Лише у червні зафіксовано 13 ударів по автозаправних станціях на території області.

За його словами, ситуація перебуває під контролем, а всі служби взаємодіють із керівництвом АЗС для оперативного реагування на наслідки атак та забезпечення потреб громад.

Скриншот повідомлення Григорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська 24 червня завдали удару керованою авіабомбою по центральному пляжу в Запоріжжі, де перебували люди. Внаслідок атаки поранення отримали шестеро осіб, серед них — троє дітей. Також пошкоджено будівлю кафе та припарковані автомобілі.

Новини.LIVE також писали, що 24 червня окупанти атакували Херсонську область, внаслідок чого загинув 24-річний працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People’s Aid. Він працював фахівцем з розмінування. Також відомо про трьох поранених представників цієї організації.