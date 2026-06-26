Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Запоріжжі розробили проєкт захисту АЗС від атак РФ

У Запоріжжі розробили проєкт захисту АЗС від атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 08:01
У Запоріжжі створили проєкт захисту паливної інфраструктури
Наслідки атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області за червень зафіксовано десятки пошкоджених або зруйнованих АЗС внаслідок російських атак. Водночас влада заявляє, що ситуація не є критичною для паливної інфраструктури регіону. В області вже розробили проєкт захисту автозаправних станцій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

У Запоріжжі розробили проєкт захисту АЗС

У Запорізькій області за червень російські удари призвели до пошкодження або руйнування десятків автозаправних станцій. Попри це, у регіоні наголошують, що загальна робота паливної інфраструктури залишається стабільною і контрольованою.

За словами речника Запорізької ОВА, російські війська застосовують різні типи безпілотників, зокрема ударні дрони, а також засоби, які можуть виконувати функції ретрансляторів для наведення. При цьому удари часто спрямовуються не по окремих елементах, а по всій території автозаправних станцій.

Водночас в області вже підготували типовий комплексний проєкт захисту АЗС, який планують впроваджувати на об’єктах паливної мережі. Він передбачає низку технічних рішень для підвищення стійкості інфраструктури до атак.

Читайте також:

Серед ключових елементів — створення ремонтних наборів безпосередньо на автозаправних станціях для оперативного відновлення після ударів. Також передбачено використання мобільних АЗС, які зможуть працювати у разі критичних пошкоджень стаціонарних об’єктів.

"Зазначу, що ажіотажу жодного зараз немає на АЗС, пальне є, тобто максимально нормальна ситуація. Ну, разом з тим, ми розуміємо, що треба захищати АЗС, тому було розроблено типовий проєкт щодо захисту АЗС. Ознайомлені всі гравці на ринку АЗС, всі мережі. І тому найближчим часом  цей проєкт буде реалізовуватись.

Не буду розкривати деталей, це такий складний інженерний проєкт з багатьма складовими. Друга складова — це наявність ремонтних комплектів на АЗС, які дозволять у разі влучання швидко поновити роботу. Третій напрямок, який стосується АЗС, це наявність мобільних автозаправних станцій у разі гіпотетичного настання критичної ситуації", — пояснив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 26 червня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждав приватний житловий будинок. Будівля зазнала пошкоджень і загорілася. Внаслідок удару травмувалася 55-річна жінка, її стан уточнюється.

Новини.LIVE також писали, що російські війська атакували автозаправні станції у Сумах та Запоріжжі вранці 25 червня. Внаслідок ударів на об’єктах виникли пожежі та руйнування, є постраждалі. На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Запоріжжя АЗС обстріли ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації