У Запоріжжі створили проєкт захисту паливної інфраструктури

Наслідки атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області за червень зафіксовано десятки пошкоджених або зруйнованих АЗС внаслідок російських атак. Водночас влада заявляє, що ситуація не є критичною для паливної інфраструктури регіону. В області вже розробили проєкт захисту автозаправних станцій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

У Запоріжжі розробили проєкт захисту АЗС

У Запорізькій області за червень російські удари призвели до пошкодження або руйнування десятків автозаправних станцій. Попри це, у регіоні наголошують, що загальна робота паливної інфраструктури залишається стабільною і контрольованою.

За словами речника Запорізької ОВА, російські війська застосовують різні типи безпілотників, зокрема ударні дрони, а також засоби, які можуть виконувати функції ретрансляторів для наведення. При цьому удари часто спрямовуються не по окремих елементах, а по всій території автозаправних станцій.

Водночас в області вже підготували типовий комплексний проєкт захисту АЗС, який планують впроваджувати на об’єктах паливної мережі. Він передбачає низку технічних рішень для підвищення стійкості інфраструктури до атак.

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Серед ключових елементів — створення ремонтних наборів безпосередньо на автозаправних станціях для оперативного відновлення після ударів. Також передбачено використання мобільних АЗС, які зможуть працювати у разі критичних пошкоджень стаціонарних об’єктів.

"Зазначу, що ажіотажу жодного зараз немає на АЗС, пальне є, тобто максимально нормальна ситуація. Ну, разом з тим, ми розуміємо, що треба захищати АЗС, тому було розроблено типовий проєкт щодо захисту АЗС. Ознайомлені всі гравці на ринку АЗС, всі мережі. І тому найближчим часом цей проєкт буде реалізовуватись.

Не буду розкривати деталей, це такий складний інженерний проєкт з багатьма складовими. Друга складова — це наявність ремонтних комплектів на АЗС, які дозволять у разі влучання швидко поновити роботу. Третій напрямок, який стосується АЗС, це наявність мобільних автозаправних станцій у разі гіпотетичного настання критичної ситуації", — пояснив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 26 червня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого постраждав приватний житловий будинок. Будівля зазнала пошкоджень і загорілася. Внаслідок удару травмувалася 55-річна жінка, її стан уточнюється.

Новини.LIVE також писали, що російські війська атакували автозаправні станції у Сумах та Запоріжжі вранці 25 червня. Внаслідок ударів на об’єктах виникли пожежі та руйнування, є постраждалі. На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.