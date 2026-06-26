Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завдала удару по будинку в Запоріжжі: постраждала жінка

РФ завдала удару по будинку в Запоріжжі: постраждала жінка

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 02:33
Уночі 26 червня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя
Пожежа в Запоріжжі після обстрілу вночі 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в п'ятницю, 26 червня, армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Зазнав пошкоджень і загорівся приватний будинок. Травмувалася жінка. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Уночі 26 червня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя
Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 26 червня 

По допомогу до медиків звернулася 55-річна жінка. У якому стані вона перебуває — очільник ОВА не уточнив. 

Пожежа в будинку в Запоріжжі після обстрілу вночі 26 червня 2026 року
Пожежа в будинку в Запоріжжі після російського удару вночі 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА
Медики на місці обстрілу в Запоріжжі вночі 26 червня 2026 року
Медики на місці удару РФ по Запоріжжю вночі 26 червня 2026 року

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 26 червня пролунали вибухи у Кременчуку. Кременчуцька громада опинилася під атакою балістики. Військові двічі попереджали про ракети в напрямку міста.

Також Новини.LIVE писав, що 25 червня РФ обстріляла автозаправку в Запоріжжі. Загорілися автомобілі. Люди не постраждали.

Читайте також:
Запоріжжя обстріли постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації