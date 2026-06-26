Уночі 26 червня 2026 року РФ обстріляла Запоріжжя

Пожежа в Запоріжжі після обстрілу вночі 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Уночі в п'ятницю, 26 червня, армія РФ завдала удару по Запоріжжю. Зазнав пошкоджень і загорівся приватний будинок. Травмувалася жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Івана Федорова

Наслідки обстрілу Запоріжжя вночі 26 червня

По допомогу до медиків звернулася 55-річна жінка. У якому стані вона перебуває — очільник ОВА не уточнив.

Пожежа в будинку в Запоріжжі після російського удару вночі 26 червня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Медики на місці удару РФ по Запоріжжю вночі 26 червня 2026 року

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 26 червня пролунали вибухи у Кременчуку. Кременчуцька громада опинилася під атакою балістики. Військові двічі попереджали про ракети в напрямку міста.

Також Новини.LIVE писав, що 25 червня РФ обстріляла автозаправку в Запоріжжі. Загорілися автомобілі. Люди не постраждали.