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Головна Новини дня У Кременчуку на Полтавщині пролунали вибухи: РФ атакувала місто ракетами

У Кременчуку на Полтавщині пролунали вибухи: РФ атакувала місто ракетами

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 01:11
У Кременчуку на Полтавщині вночі 26 червня 2026 року прогриміли вибухи
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи пролунали у Кременчуці на Полтавщині зараз, уночі в п'ятницю, 26 червня. Росіяни атакували місто ракетами. У Полтавській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про вибухи у Кременчуку вночі 26 червня

Повітряну тривогу у Кременчуцькому районі Полтавщини оголосили о 23:43 25 червня

О 00:40 Повітряні Сили ЗС України попередили, що на Кременчук летять БпЛА. О 00:51 до дронової загрози додалася загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. О 00:55 і 00:59 військові повідомляли про балістичні ракети, які тримали курс на Кременчук

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Обстріл Кременчука вночі 26 червня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітярних Сил ЗС України

О 01:07 начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що Кременчуцька громада перебуває під атакою, і закликав громадян залишатися в укриттях.

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Уночі 26 червня 2026 року РФ атакувала Кременчуцьку громаду Полтавщини
Скриншот повідомлення Віталія Дяківнича

Де оголосили повітряну тривогу вночі 26 червня 

Повітряна тривога вночі 26 червня 2026 року
Карта повітряних тривог станом на 01:11 26 червня 2026 року

Станом на 01:11 повітряна тривога, крім Полтавщини, триває у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях. Крім того, червоні на карті повітряних тривог усі райони Донеччини за винятком Новоазовського.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 25 червня росіяни обстріляли автозаправку в Запоріжжі. Загорілися автівки. Обійшлося без жертв і постраждалих. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка писав, що після атак РФ у лікарнях Запоріжжя залишаються майже шість десятків людей. Медики рятують 58 пацієнтів. 11 травмованих перебувають у тяжкому стані.

вибух обстріли балістичні ракети
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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