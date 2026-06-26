У Кременчуку на Полтавщині вночі 26 червня 2026 року прогриміли вибухи

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи пролунали у Кременчуці на Полтавщині зараз, уночі в п'ятницю, 26 червня. Росіяни атакували місто ракетами. У Полтавській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про вибухи у Кременчуку вночі 26 червня

Повітряну тривогу у Кременчуцькому районі Полтавщини оголосили о 23:43 25 червня.

О 00:40 Повітряні Сили ЗС України попередили, що на Кременчук летять БпЛА. О 00:51 до дронової загрози додалася загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу. О 00:55 і 00:59 військові повідомляли про балістичні ракети, які тримали курс на Кременчук.

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Скриншот повідомлень Повітярних Сил ЗС України

О 01:07 начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що Кременчуцька громада перебуває під атакою, і закликав громадян залишатися в укриттях.

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Скриншот повідомлення Віталія Дяківнича

Де оголосили повітряну тривогу вночі 26 червня

Карта повітряних тривог станом на 01:11 26 червня 2026 року

Станом на 01:11 повітряна тривога, крім Полтавщини, триває у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях. Крім того, червоні на карті повітряних тривог усі райони Донеччини за винятком Новоазовського.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 25 червня росіяни обстріляли автозаправку в Запоріжжі. Загорілися автівки. Обійшлося без жертв і постраждалих.

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Також Новини.LIVE з посиланням на речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка писав, що після атак РФ у лікарнях Запоріжжя залишаються майже шість десятків людей. Медики рятують 58 пацієнтів. 11 травмованих перебувають у тяжкому стані.