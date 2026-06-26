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Главная Новости дня Россия нанесла удар по дому в Запорожье: пострадала женщина

Россия нанесла удар по дому в Запорожье: пострадала женщина

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Дата публикации 26 июня 2026 02:33
Ночью 26 июня 2026 года РФ обстреляла Запорожье
Пожар в Запорожье после обстрела ночью 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Ночью в пятницу, 26 июня, армия РФ нанесла удар по Запорожью. Получил повреждения и загорелся частный дом. Пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Ночью 26 июня 2026 года РФ обстреляла Запорожье
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 26 июня

За помощью к медикам обратилась 55-летняя женщина. В каком состоянии она находится — глава ОВА не уточнил.

Пожар в доме в Запорожье после обстрела ночью 26 июня 2026 года
Пожар в доме в Запорожье после российского удара ночью 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА
Медики на месте обстрела в Запорожье ночью 26 июня 2026 года
Медики на месте удара РФ по Запорожью в ночь на 26 июня 2026 года

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Кременчуге. Кременчугская громада оказалась под баллистической атакой. Военные дважды предупреждали о ракетах в направлении города.

Также Новини.LIVE писал, что 25 июня РФ обстреляла автозаправку в Запорожье. Загорелись автомобили. Люди не пострадали.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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