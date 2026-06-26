Ночью 26 июня 2026 года РФ обстреляла Запорожье

Пожар в Запорожье после обстрела ночью 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Ночью в пятницу, 26 июня, армия РФ нанесла удар по Запорожью. Получил повреждения и загорелся частный дом. Пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожья ночью 26 июня

За помощью к медикам обратилась 55-летняя женщина. В каком состоянии она находится — глава ОВА не уточнил.

Пожар в доме в Запорожье после российского удара ночью 26 июня 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Медики на месте удара РФ по Запорожью в ночь на 26 июня 2026 года

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 26 июня прогремели взрывы в Кременчуге. Кременчугская громада оказалась под баллистической атакой. Военные дважды предупреждали о ракетах в направлении города.

Также Новини.LIVE писал, что 25 июня РФ обстреляла автозаправку в Запорожье. Загорелись автомобили. Люди не пострадали.