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Головна Новини дня РФ атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

РФ атакувала Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до шести

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 07:28
У Запоріжжі до шести зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 27 червня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих продовжує зростати, вже відомо про щонайменше шістьох поранених.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Атака РФ на Запоріжжя
Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Обстріл Запоріжжя: серед поранених є дитина

Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки на Запоріжжя зросла до шести осіб. Серед поранених — 13-річна дівчинка.

Обстріл Запоріжжя
Руйнування та пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

За інформацією начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також житлові й нежитлові будівлі.

Усі шестеро постраждалих звернулися за медичною допомогою. Лікарі надали їм необхідну допомогу.

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Загалом впродовж доби окупанти завдали 924 удари по 42 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 267 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 27 червня російські війська атакували Запоріжжя трьома керованими авіабомбами, пошкодивши багатоповерхівку, а також житлові й нежитлові будівлі. Внаслідок удару постраждали люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено балкони, вибито вікна та знищено автомобілі.

Новини.LIVE також писали, що кількість постраждалих унаслідок російського удару по Запоріжжю 26 червня зросла до 15 людей, серед них — дев'ятирічний хлопчик. Чотирьох травмованих госпіталізували, зокрема 45-річну жінку, яка перебуває у тяжкому стані. Іншим постраждалим медики надали необхідну допомогу.

Запоріжжя Запорізька область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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