Обстріл Запоріжжя 26 червня: кількість постраждалих зросла до 15

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у пʼятницю, 26 червня. Наразі відомо про 15 травмованих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя 26 червня

"Вже 15 постраждалих, у тому числі, дитина. Запоріжці, травмовані внаслідок ворожої атаки на обласний центр продовжують звертатися до медиків", — зазначив Федоров.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

За його словами, серед постраждалих є девʼятирічний хлопчик. Його травми неважкі, тому після допомоги він буде лікуватися вдома.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Обстріл Запоріжжя 26 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Відомо, що ушпиталені чотири людини, в тому числі 45-річна жінка, стан якої оцінюють, як тяжкий. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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