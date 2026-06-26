Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обстіл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 15

Обстіл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 15

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 17:36
Обстріл Запоріжжя 26 червня: кількість постраждалих зросла до 15
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у пʼятницю, 26 червня. Наразі відомо про 15 травмованих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя 26 червня

"Вже 15 постраждалих, у тому числі, дитина. Запоріжці, травмовані внаслідок ворожої атаки на обласний центр продовжують звертатися до медиків", — зазначив Федоров.

Російський обстріл Запоріжжя 26 червня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 26 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

За його словами, серед постраждалих є девʼятирічний хлопчик. Його травми неважкі, тому після допомоги він буде лікуватися вдома. 

Російська атака на Запоріжжя 26 червня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко
Удар Росії по Запоріжжя 26 червня
Обстріл Запоріжжя 26 червня. Фото: Новини.LIVE/Ксенія Клещенко

Відомо, що ушпиталені чотири людини, в тому числі 45-річна жінка, стан якої оцінюють, як тяжкий. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА, 26 червня російські окупанти атакували Запоріжжя та область. Ворог бив балістикою та дронами.

А 25 червня Росія вдарила по автостоянці у Запоріжжі, внаслідок чого згоріли автомобілі. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації