Обстрел Запорожья 26 июня: количество пострадавших возросло до 15

Последствия российского обстрела Запорожья 26 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

В Запорожье увеличилось число пострадавших в результате российского обстрела в пятницу, 26 июня. На данный момент известно о 15 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 26 июня

"Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Жители Запорожья, получившие травмы в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам", — отметил Федоров.

Последствия российского обстрела Запорожья 26 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

По его словам, среди пострадавших есть девятилетний мальчик. Его травмы нетяжелые, поэтому после оказания помощи он будет лечиться дома.

Спасатели устраняют последствия российского обстрела Запорожья. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Обстрел Запорожья 26 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Известно, что в больницу госпитализированы четыре человека, в том числе 45-летняя женщина, состояние которой оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, 26 июня российские оккупанты атаковали Запорожье и область. Враг наносил удары баллистическим оружием и дронами.

А 25 июня Россия нанесла удар по автостоянке в Запорожье, в результате чего сгорели автомобили. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.