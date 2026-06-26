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Главная Новости дня Обстрел Запорожья: число пострадавших возросло до 15

Обстрел Запорожья: число пострадавших возросло до 15

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 17:36
Обстрел Запорожья 26 июня: количество пострадавших возросло до 15
Последствия российского обстрела Запорожья 26 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

В Запорожье увеличилось число пострадавших в результате российского обстрела в пятницу, 26 июня. На данный момент известно о 15 пострадавших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья 26 июня

"Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Жители Запорожья, получившие травмы в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам", — отметил Федоров.

Російський обстріл Запоріжжя 26 червня
Последствия российского обстрела Запорожья 26 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

По его словам, среди пострадавших есть девятилетний мальчик. Его травмы нетяжелые, поэтому после оказания помощи он будет лечиться дома.

Російська атака на Запоріжжя 26 червня
Спасатели устраняют последствия российского обстрела Запорожья. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко
Удар Росії по Запоріжжя 26 червня
Обстрел Запорожья 26 июня. Фото: Новини.LIVE/Ксения Клещенко

Известно, что в больницу госпитализированы четыре человека, в том числе 45-летняя женщина, состояние которой оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Запорожскую ОВА, 26 июня российские оккупанты атаковали Запорожье и область. Враг наносил удары баллистическим оружием и дронами.

А 25 июня Россия нанесла удар по автостоянке в Запорожье, в результате чего сгорели автомобили. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

война Запорожье обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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