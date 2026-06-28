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Главная Новости дня Россияне атаковали АЗС в Днепропетровской области: есть раненые

Россияне атаковали АЗС в Днепропетровской области: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 08:54
Россияне атаковали АЗС в Днепропетровской области: двое раненых, возникли пожары
Последствия нападения РФ на АЗС в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в результате российских атак в ночь на 28 июня пострадали как минимум два человека. Под ударом оказались автозаправочные станции в двух районах области, где возникли пожары. Также зафиксированы разрушения и возгорания в Никопольском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Атака РФ на АЗС Дніпропетровщини
Пожар в результате ударов РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

Удар РФ по АЗС Днепропетровской области: есть пострадавшие

В ночь на 28 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. В результате ударов пострадали двое гражданских лиц, повреждена инфраструктура и транспорт.

В Днепровском районе в Подгородненской громаде в результате атаки БпЛА загорелась автозаправочная станция. Там пострадал один человек.

Обстріли Дніпропетровщини
Разрушения в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

В Самаровском районе под ударом оказалась Губинисская громада. В результате атаки возникли пожары сразу на двух АЗС, повреждены два автомобиля. Ранение получила 41-летняя женщина, её госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Также российские войска обстреливали Никопольский район с помощью дронов и реактивных систем залпового огня. Под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская громады. В результате обстрелов возник пожар в здании спортивной школы.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. Последствия атак уточняются.

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Скриншот сообщения Александра Ганжи/Telegram
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Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 27 июня в Херсоне в результате атаки российского беспилотника пострадал местный житель. В многоэтажке вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Новини.LIVE также писали, что Россия за неделю атаковала 15 областей Украины, применив около 1400 ударных дронов, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По его словам, под ударами ежедневно находились Херсон, Запорожье, Харьков и Сумская область, есть погибшие и раненые.

АЗС Днепропетровская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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