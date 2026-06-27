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Главная Новости дня Зеленский: за неделю РФ атаковала 15 областей Украины

Зеленский: за неделю РФ атаковала 15 областей Украины

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 12:45
Россия за неделю нанесла удары по 15 областям Украины: Зеленский назвал масштабы ударов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

За неделю Россия нанесла удары по 15 областям Украины. За это время оккупанты применили около 1 400 ударных дронов, почти 1 500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов. Президент Владимир Зеленский призвал усилить противовоздушную оборону и давление на Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в субботу, 27 июня.

Зеленский о масштабах ударов РФ по Украине за неделю

По словам Зеленского, в течение недели российские войска практически ежедневно обстреливали Херсон, Запорожье, Харьков и Сумскую область. Всего под ударами оказались 15 регионов Украины. Оккупанты наносили удары по жилым домам, гражданской инфраструктуре и мирным жителям, применяя различные виды вооружения. Президент подчеркнул, что почти ежедневно в результате российских атак есть погибшие и раненые, а угроза новых ударов остается постоянной.

Приводя масштабы российских атак за последнюю неделю, Зеленский обнародовал данные о количестве дронов, авиабомб и ракет, которые оккупанты применили против Украины:

"За эту неделю 15 наших областей подверглись ударам со стороны России. Практически ежедневные обстрелы Херсона, Запорожья, Харькова и Сум. Различными видами оружия россияне наносят удары по людям, обычным жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре. К сожалению, почти каждый день есть пострадавшие от этого террора. И угроза этих российских атак остается постоянной. Только за неделю было зафиксировано около 1400 ударных дронов, почти 1500 управляемых авиационных бомб и 19 ракет различных типов, в том числе баллистических".

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Отдельно Зеленский обозначил ключевые задачи для Украины и её партнёров. По его словам, приоритетами остаются укрепление противовоздушной обороны, прежде всего антибаллистической защиты, развитие сотрудничества в формате Drone Deal, а также усиление санкционного давления на Россию и её союзников.

"Укрепление противовоздушной обороны, прежде всего антибаллистической защиты, развитие сотрудничества в формате Drone Deal и усиление давления на агрессора — приоритетные направления. Санкции против России и её партнёров за эту войну должны действовать именно там, где это будет наиболее ощутимо. Необходимы решительные и оперативные шаги, которые заставят Россию двигаться к завершению этой войны. Все, что укрепляет Украину, помогает приблизить мир. Спасибо всем, кто нам помогает", — подытожил лидер.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 27 июня 2026 года Зеленский сообщил, что украинские ракеты FP-5 "Фламинго" поразили завод "Титан-Баррикады" в российском Волгограде. По предварительным данным, после попадания на территории предприятия возник пожар. Этот завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, где производят артиллерийские системы и компоненты для ракетного вооружения.

Новини.LIVE также писали, что Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма и не прекращает попыток ослабить российский контроль над полуостровом. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала Крым в качестве плацдарма для атак на другие украинские регионы. По его словам, Украина постепенно лишает оккупантов возможности использовать временно оккупированный полуостров в военных целях.

Владимир Зеленский обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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