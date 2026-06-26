День крымскотатарского флага — Украина не забывает о Крыме

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина не забывает о Крыме и продолжает борьбу за его возвращение. Россия превратила полуостров в плацдарм для захватнических операций против других частей нашего государства, но мы лишаем врага этого плацдарма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Украина продолжает борьбу за возвращение Крыма

Зеленский подчеркнул, что сегодня никто в мире не может сказать, что Украина не борется за Крым или забыла о нем. По его словам, мы каждый день доказываем, что помним о каждом своем человеке и каждой части своей территории.

Президент отметил, что именно из Крыма Россия начала свою войну против Украины, превратив полуостров в плацдарм для захватнических операций не только против других украинских регионов, но и против других стран.

По словам Владимира Зеленского, оккупанты долгое время пытались "нормализовать" свою агрессию и заставить международное сообщество смириться с ней, однако сейчас Украина уверенно лишает Россию этого плацдарма. Для оказания давления на агрессора и приближения мира государство использует комплексный подход: от санкций средней дальности до стратегических планов дальнобойных ограничений и других форм международного воздействия.

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"Сегодня Украина лишает Россию этого плацдарма и ставит точку в её попытках нормализовать войну. И когда мы это делаем, мы помним, что справедливость для Украины означает справедливость и для крымскотатарского народа", — подчеркнул украинский лидер.

Особое внимание президент уделил крымскотатарскому народу, который в свое время пережил депортацию и десятилетия издевательств, а после возвращения на родину вновь столкнулся с попыткой России отнять у них их дом.

"Сегодня, когда мы чтим голубое знамя с золотой тамгой — этот гордый флаг, который объединяет весь крымскотатарский народ, — мы заявляем, что Украина борется за себя и за все свои земли, защищает справедливость для себя и всех своих людей — каждого и каждую, для кого вся Украина и наш Крым — это родной дом", — подытожил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, в День крымскотатарского флага Джамала вспомнила этот праздник в мирное время. Она поделилась воспоминаниями о семейных торжествах в Симферополе.

Кроме того, сегодня в Киеве подняли крымскотатарский флаг у здания МИД. В церемонии приняли участие украинские дипломаты, представители Меджлиса и военнослужащие.