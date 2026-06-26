День крымскотатарского флага: воспоминания Джамалы о Крыме

Украинская певица Джамала. Фото: кадр из видео

Певица Джамала приняла участие в мероприятиях, приуроченных к Дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня. Она поделилась воспоминаниями о семейных празднованиях в Симферополе в мирное время и своими размышлениями о нынешней ситуации на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает «Новини.LIVE».

Джамала поделилась воспоминаниями о мирном Крыме

Празднование Дня крымскотатарского флага в столице стало для Джамалы поводом вспомнить семейные традиции, которые в детстве были неотъемлемой частью жизни в Симферополе.

Артистка вспомнила, как вместе с родителями посещала торжества, где крымскотатарский флаг всегда развевался рядом с украинским государственным флагом.

Певица Джамала. Фото: кадр из видео

По её словам, те дни были наполнены особым теплом и имели для общины большое значение.

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«Это всегда было, знаете, настоящим праздником. Мы ели сладости, встречались с родственниками. Это было столь же значимо, как и религиозные праздники, это отмечалось», — поделилась Джамала.

Сегодняшнее участие в мероприятиях в центре Киева имеет для певицы личное значение. Она призналась, что национальная символика для неё — воплощение дома и внутренний компас.

«Поэтому сегодняшняя встреча, именно всё это в центре Киева, для меня очень много значит, и это приятно. Это мой маяк, даже там Гавана, как ориентир. Это мой дом, это мой ориентир!» — отметила артистка.

Тем временем Служба безопасности Украины продолжает систематическое вытеснение врага из временно оккупированного Крыма. Новости.LIVE сообщали, что бойцы Центра спецопераций «Альфа» провели очередную эффективную спецоперацию. Под удар попали системы противовоздушной обороны и критическая инфраструктура вражеских аэродромов, что нанесло армии РФ очередные ощутимые потери.

Эта атака является частью глобальной стратегии Украины по деоккупации полуострова. Как пояснил в эфире «Мы-Украина» военнослужащий Сил ТРО ВСУ и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, вопрос Крыма остается одним из приоритетных в повестке дня войны. По словам эксперта, украинские военные реализуют долгосрочный план по постепенному ослаблению боевых возможностей России.