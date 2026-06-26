День кримськотатарського прапора: спогади Джамали про Крим

Українська співачка Джамала. Фото: кадр з відео

Співачка Джамала взяла участь у заходах до Дня кримськотатарського прапора, що відзначається 26 червня. Вона поділилась спогадами про родинні святкування в Сімферополі у мирні часи та своїми роздумами про нинішню ситуацію на окупованому півострові.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Джамала поділилася спогадами про мирний Крим

Святкування Дня кримськотатарського прапора у столиці стало для Джамали нагодою згадати родинні традиції, які в дитинстві були невід'ємною частиною життя в Сімферополі.

Артистка пригадала, як разом із батьками відвідувала урочистості, де кримськотатарський стяг завжди майорів поруч із українським державним прапором.

Співачка Джамала. Фото: кадр з відео

За її словами, ті дні були наповнені особливим теплом і мали для громади велике значення.

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"Це було завжди таке, знаєте, дуже прям свято-свято. Ми їли солодощі, ми зустрічалися з родичами. Це було достатньо так же потужно, як з релігійними святами, це святкувалося", — поділилася Джамала.

Сьогоднішня участь у заходах у центрі Києва має для виконавиці особистий вимір. Вона зізналася, що національна символіка для неї є втіленням дому та внутрішнім компасом.

"Тож сьогоднішня зустріч, саме все в центрі Києва для мене дуже багато значить і це приємно. Це мій маяк, навіть там гавана, як напрямок. Це мій дім, це моя, це мій орієнтир!" — зазначила артистка.

Тим часом Служба безпеки України продовжує системне витіснення ворога з тимчасово окупованого Криму. Новини.LIVE писали, що бійці Центру спецоперацій "Альфа" провели чергову ефективну спецоперацію. Під удар потрапили системи протиповітряної оборони та критична інфраструктура ворожих аеродромів, що завдало армії РФ чергових відчутних втрат.

Ця атака є частиною глобальної стратегії України щодо деокупації півострова. Як пояснив в ефірі "Ми-Україна" військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, питання Криму залишається одним із пріоритетних на порядку денному війни. За словами експерта, українські військові реалізують довгостроковий план з поступового послаблення бойових спроможностей Росії.