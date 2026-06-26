День кримськотатарського прапора — Україна не забуває про Крим

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman

Україна не забуває про Крим і продовжує боротьбу за його повернення. Росія перетворила півострів на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин нашої держави, але ми позбавляємо ворога цього плацдарму.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Україна продовжує боротьбу за повернення Криму

Зеленський наголосив, що сьогодні ніхто у світі не може сказати, що Україна не бореться за Крим чи забула про нього. За його словами, ми кожен день доводимо, що пам'ятаємо про кожну свою людину та кожну частину своєї території.

Президент зазначив, що саме з Криму Росія розпочала свою війну проти України, перетворивши півострів на плацдарм для загарбницьких операцій не лише проти інших українських регіонів, а й проти інших країн.

За словами Володимира Зеленського, окупанти тривалий час намагалися "нормалізувати" свою агресію та змусити міжнародну спільноту змиритися з нею, проте зараз Україна впевнено позбавляє Росію цього плацдарму. Для тиску на агресора та наближення миру держава використовує комплексний підхід: від санкцій середньої дальності до стратегічних планів далекобійних обмежень та інших форм міжнародного впливу.

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"Сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну. І коли ми це робимо, ми пам’ятаємо, що справедливість для України означає справедливість і для Кримськотатарського народу", — підкреслив український лідер.

Окрему увагу президент приділив кримськотатарському народу, який свого часу пережив депортацію та десятиліття знущань, а після повернення на батьківщину знову зіткнувся зі спробою Росії викрасти їхній дім.

"Сьогодні, коли ми вшановуємо блакитний стяг із золотою тамгою — цей гордий прапор, який об’єднує весь Кримськотатарський народ, — ми утверджуємо, що Україна бореться за себе й за всі свої землі, захищає справедливість для себе і всіх своїх людей — кожного й кожну, для кого вся Україна та наш Крим — це рідний дім", — підсумував глава держави.

Як писали Новини.LIVE, у День кримськотатарського прапора Джамала згадала свято у мирні часи. Вона поділилась спогадами про родинні святкування в Сімферополі.

Крім того, сьогодні у Києві підняли кримськотатарський прапор біля будівлі МЗС. У церемонії взяли участь українські дипломати, представники Меджлісу та військовослужбовці.