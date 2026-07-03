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Головна Новини дня Удар по Криворізькому району: знищені АЗС, є жертви

Удар по Криворізькому району: знищені АЗС, є жертви

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 11:44
Ворог атакував Софіївську громаду: понівечено АЗС, є жертви
АЗС у Криворізькому районі після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська 3 липня завдали удару по території Софіївської громади Криворізького району, внаслідок чого загинула одна людина. Ще п'ятеро місцевих мешканців під час обстрілу дістали поранення різного ступеня важкості. Понівечені кілька АЗС, на місці влучань виникли пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Стан поранених 

Більшість постраждалих внаслідок атаки отримали важкі термічні опіки та були терміново доставлені до лікарень. Троє цивільних громадян наразі перебувають у критичному стані, серед них чоловіки 59 і 38 років, а також 50-річна жінка.

Удар по Криворізькому району: знищені АЗС, є жертви - фото 1
Повідомлення Олександра Ганжі у ТГ. Фото: скріншот

Ще один 63-річний чоловік перебуває під наглядом медиків у стані середньої тяжкості, а 36-річна жінка отримала легкі травми та оговтується вдома. Одна людина загинула

Як писали Новини.LIVE раніше, ситуація на Дніпропетровщині залишається вкрай напруженою через майже щоденні атаки росіян по цивільних об'єктах. Нещодавно внаслідок обстрілу цивільного підприємства з виробництва пластикової тари загинули шестеро мирних мешканців, у тому числі двоє будівельників, які ремонтували дах цеху після попереднього прильоту.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що під час ракетного та дронового нальоту на Сумщину загинули п'ятеро людей, серед яких новонароджена дитина. Поранення отримали десятки цивільних мешканців. 

АЗС Дніпропетровська область обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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