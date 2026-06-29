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Головна Новини дня Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до шести

Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до шести

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 20:35
Кількість жертв російського удару по Дніпру зросла до шести людей
Одини із понівечених будинків на Дніпропетровщині після обстрілу 29 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок російської атаки на Дніпро зросла кількість загиблих: стало відомо, що померла ще одна людина. За уточненими даними, поранення різного ступеня важкості дістали ще 29 місцевих мешканців. Наразі у місті зафіксовані серйозні руйнування цивільної інфраструктури, житлових будинків та навчальних закладів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Наслідки обстрілу Дніпра

Вибухові хвилі та уламки ракет сильно понівечили міське училище та приватні оселі громадян у кількох районах. Також під удар потрапило місцеве підприємство, яке займалося виробництвом пластикової тари для побутових потреб.

Удар по Дніпру: кількість загиблих зросла до шести - фото 1
Повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у ТГ. Фото: скріншот

На території підпримства виникли сильні руйнування, а на парковках поблизу згоріли та пошкоджені приватні авто дніпрян.

На місцях влучань продовжують розбирати уламки, а правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини російської армії проти мирного населення.  

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Як писали Новини.LIVE раніше, російські війська продовжують активно атакувати українські міста за допомогою авіації. Ввечері 29 червня дрони РФ атакували будівлю Запорізької обласної адміністрації та автобус. Декілька людей постраждали. 

Також ми повідомляли. що внаслідок жорстокого авіаудару по Запоріжжю загинули дві людини, а ще 17 цивільних громадян дістали поранення. Обстріл зруйнував десятки будинків місцевих жителів. 

Дніпро обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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