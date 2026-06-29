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Головна Новини дня У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі

У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 19:37
У Запоріжжі дрони РФ атакували ОДА та автобус: є постраждалі, серед них діти
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОДА

У Запоріжжі російські дрони атакували будівлю обласної адміністрації та цивільний автобус. Внаслідок удару є постраждалі, серед них — діти.

Про це повідомив керівник ОДА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Дрони РФ атакували Запоріжжя

За словами Федорова, ворожі війська атакували місто, завдавши удару по Запорізькій ОДА, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже локалізовано. Попередньо, постраждалих там немає.

У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі - фото 1
Заява Івана Федорова. Скріншот: Іван Федоров/Telegram
У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі - фото 2
Ворог атакував Запорізьку ОВА. Фото: Новини.LIVE

Водночас російські сили продовжили атаки на цивільний транспорт. Через вибух дрона біля автобуса поранення отримали пасажири.

Наразі відомо про сім постраждалих у транспорті, серед них дві дитини. Ще чотири людини звернулися по медичну допомогу.

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Пошкоджений автобус. Фото: Запорізька ОДА

Дівчата 14 та 16 років, а також п’ятеро дорослих віком від 23 до 64 років отримують необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють їхній стан.

На місці працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Новини.LIVE повідомляли, що у Запоріжжі російські війська атакували маршрутне таксі безпілотником. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.

Новини.LIVE інформували, що 28 червня російські війська завдали кількох авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку жінку та дитину. На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи, оскільки внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та прилеглі споруди.

Іван Федоров Запорізька ОВА атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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