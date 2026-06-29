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Головна Новини дня У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені та загиблі

У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені та загиблі

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Дата публікації: 29 червня 2026 13:02
Удар по Запоріжжю 29 червня: кількість постраждалих зросла до шести
Пошкоджена маршрутка. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.

У місті працюють екстрені служби

За уточненими даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до шести, серед них — дитина.

У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені - фото 1
Заява Івана Федорова. Скріншот: Іван Федоров/Telegram

На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару та уточнення інформації щодо постраждалих.

У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені - фото 2
Наслідки атаки РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Новини.LIVE повідомляли, що 28 червня російські війська завдали кількох авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення. Рятувальники змогли витягти з-під завалів зруйнованого будинку жінку та дитину.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що 27 червня, у результаті нічної російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих збільшилася до дев’яти осіб. У місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та закладів освіти.

Запоріжжя війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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