Через удар по Запоріжжю загинули двоє людей

Працівник ДСНС під час розбирання завалів. Фото: ДСНС

Російські війська завдали 28 червня кілька авіаційних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 17 отримали поранення. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів зруйнованого будинку жінку та дитину. Наразі на місцях влучань тривають аварійні роботи, оскільки ворожа атака сильно пошкодила житлові будинки та сусідні споруди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Наслідки авіаударів

Ворожий обстріл частково зруйнував будинки місцевих жителів, а також сильно понівечив сусідні оселі в одному з районів. На одній із локацій рятувальники вже завершили розбирати уламки, при цьому займання там не виникло.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

Окремо бійцям ДСНС довелося ліквідовувати пожежу в гаражі, де палав автомобіль на площі 25 квадратних метрів.

Крім приватного сектору, пошкоджень зазнала розташована поруч багатоповерхівка.

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Собака на місці обстрілу. Фото: ДСНС

На місці влучань продовжують працювати екстрені служби міста для ліквідації наслідків. Медики та надзвичайники роблять усе необхідне для допомоги постраждалим громадянам.

Раніше Новини.LIVE писали про наслідки російської атаки на Україну в ніч проти 28 червня. Росія завдала удару по Києву балістичною ракетою, постраждали двоє людей.

В Харкові та Дніпровщині 28 червня росіяни атакували ударними безпілотниками типу "Герань-2" кілька автозаправних станцій. На місцях ударів виникли пожежі та постраждали троє людей.