В результате удара по Запорожью погибли два человека

Сотрудник ГСЧС во время разбора завалов. Фото: ГСЧС

28 июня российские войска нанесли несколько авиаударов по Запорожью, в результате чего погибли два человека, а ещё 17 получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенного дома женщину и ребенка. В настоящее время на местах попаданий продолжаются аварийные работы, поскольку вражеская атака сильно повредила жилые дома и соседние сооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Последствия авиаударов

Вражеский обстрел частично разрушил дома местных жителей, а также сильно повредил соседние дома в одном из районов. На одном из участков спасатели уже завершили разборку обломков, при этом возгорания там не возникло.

Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

Кроме того, бойцам ГСЧС пришлось ликвидировать пожар в гараже, где горел автомобиль на площади 25 квадратных метров.

Помимо частного сектора, повреждения получила расположенная рядом многоэтажка.

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Собака на месте обстрела. Фото: ГСЧС

На месте попаданий продолжают работать экстренные службы города для ликвидации последствий. Медики и спасатели делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим гражданам.

Ранее Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки на Украину в ночь на 28 июня. Россия нанесла удар по Киеву баллистической ракетой, пострадали два человека.

В Харькове и Днепропетровской области 28 июня россияне атаковали ударными беспилотниками типа "Герань-2" несколько автозаправочных станций. В местах ударов возникли пожары, пострадали трое человек.