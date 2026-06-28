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Главная Новости дня Удар по Запорожью: двое погибли, 17 получили ранения

Удар по Запорожью: двое погибли, 17 получили ранения

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 21:08
В результате удара по Запорожью погибли два человека
Сотрудник ГСЧС во время разбора завалов. Фото: ГСЧС

28 июня российские войска нанесли несколько авиаударов по Запорожью, в результате чего погибли два человека, а ещё 17 получили ранения. Спасателям удалось извлечь из-под завалов разрушенного дома женщину и ребенка. В настоящее время на местах попаданий продолжаются аварийные работы, поскольку вражеская атака сильно повредила жилые дома и соседние сооружения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Последствия авиаударов

Вражеский обстрел частично разрушил дома местных жителей, а также сильно повредил соседние дома в одном из районов. На одном из участков спасатели уже завершили разборку обломков, при этом возгорания там не возникло.

Удар по Запорожью: двое погибли, 17 получили ранения - фото 1
Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС

Кроме того, бойцам ГСЧС пришлось ликвидировать пожар в гараже, где горел автомобиль на площади 25 квадратных метров.

Помимо частного сектора, повреждения получила расположенная рядом многоэтажка.

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Психологи спасательной службы оперативно оказали помощь 15 местным жителям, среди которых было трое детей.

Удар по Запорожью: двое погибли, 17 получили ранения - фото 2
Собака на месте обстрела. Фото: ГСЧС

На месте попаданий продолжают работать экстренные службы города для ликвидации последствий. Медики и спасатели делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим гражданам.

Ранее Новини.LIVE писали о последствиях российской атаки на Украину в ночь на 28 июня. Россия нанесла удар по Киеву баллистической ракетой, пострадали два человека.

В Харькове и Днепропетровской области 28 июня россияне атаковали ударными беспилотниками типа "Герань-2" несколько автозаправочных станций. В местах ударов возникли пожары, пострадали трое человек.

ГСЧС Запорожье обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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