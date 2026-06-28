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Головна Новини дня ППО збила 132 цілі: РФ атакувала Україну ракетами та дронами

ППО збила 132 цілі: РФ атакувала Україну ракетами та дронами

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 09:25
ППО збила 132 цілі: РФ атакувала ракетами та дронами в ніч на 28 червня
Мобільна група ППО ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 28 червня Росія здійснила комбіновану повітряну атаку із застосуванням ракет та безпілотників. Ворог випустив дві протикорабельні ракети типу "Циркон/Онікс" з Курської області, 6 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" із Брянщини, а також 142 ударні БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори з кількох напрямків на території РФ та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Результати роботи ППО

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО збила 132 цілі: РФ атакувала Україну ракетами та дронами - фото 1
Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українська ППО збила одну протикорабельну ракету, всі 6 балістичних ракет та 125 безпілотників різних типів. Загалом знешкоджено 132 повітряні цілі противника.

Водночас зафіксовано влучання ракети та 14 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 13 місцях.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Україна домовилася з міжнародними партнерами про посилення повітряного щита напередодні наступної зими. Окрім цього, Київ розраховує на ухвалення додаткових рішень під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі.

Як повідомляли Новини.LIVE, через постійні атаки українських безпілотників Росія змушена перекидати системи протиповітряної оборони з фронту до столиці. За даними західних аналітиків, окупанти розгортають нові позиції для комплексів С-400 поблизу Москва-Сіті та встановлюють біля місцевих нафтопереробних об’єктів перевезені з передової системи "Панцир", які також відчувають дефіцит ракетного озброєння.

ППО війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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