РФ знімає ППО з фронту для захисту Москва-Сіті

ЗРПК "Панцир". Фото: росЗМІ

Через постійні атаки українських безпілотників Росія змушена стягувати системи протиповітряної оборони з лінії фронту до столиці. Як зазначають західні аналітики, окупанти не лише будують нові майданчики для С-400 поблизу Москва-Сіті, а й встановлюють біля місцевого нафтопереробного заводу привезені з передової комплекси "Панцир", яким також бракує ракет.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає Новини.LIVE.

В Росії виникла гостра проблема з ППО

Через постійні атаки українських безпілотників та ракет військове керівництво РФ отримало команду терміново посилювати протиповітряну оборону навколо ділового центру Москва-Сіті. Західні експерти переконані, що техніку для захисту тилу росіянам доводиться стягувати безпосередньо з фронту.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські удари ставлять перед Москвою складний вибір, яку саме територію захищати. Через величезні розміри Росії просто не вистачає комплексів для прикриття всіх важливих об'єктів. Окрім того, на ситуацію впливає й те, що останніми місяцями ЗСУ методично вибивають російські радіолокаційні станції, тому навіть найзахищеніші райони не можуть гарантувати 100% протидію українським дронам.

Щоб врятувати столицю, росіяни почали розгортати нові позиції. Ще 20 червня дослідники відкритих даних повідомили про зведення майданчика для зенітної системи С-400 на заході від Москва-Сіті — у Москворецькому історико-природному парку. Будівництво там стартувало наприкінці травня 2026 року. Супутникові знімки за 4 червня показують, що новий об'єкт розташований на одній із найвищих точок у цій частині міста.

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Паралельно з цим росіяни перекидають вже готову зброю з передової. Британське видання The Telegraph 22 червня повідомило, що комплекс "Панцир" встановили на спеціальній вежі біля Московського нафтопереробного заводу, що на південному сході від Москва-Сіті. Українські військові експерти одразу помітили цікаву деталь, що ця установка обшита захисною металевою сіткою, яку зазвичай використовують виключно в зоні бойових дій для захисту від дронів. Це стало ще одним підтвердженням того, що "Панцир" забрали з передової, хоча точний напрямок невідомий.

Однак аналітики зауважили, що перекидання ППО-техніки не вирішує головної проблеми. Росії уже катастрофічно не вистачає боєприпасів. Журналісти звернули увагу, що на фотографіях московського "Панциря" з одного боку заряджено лише дві ракети-перехоплювачі замість стандартних шести.

За даними телеканалу CBS News, який посилається на українські джерела, окупантам бракує ракет до комплексів С-300. Причина криється у західних санкціях, які відрізали Росію від постачання ключових деталей. У The Telegraph підсумовують, що такий ракетний голод найближчим часом може вплинути на більшість типів російської протиповітряної оборони.

Раніше ексклюзивно для Новини.LIVE експерт Дмитро Снєгирьов, коментуючи вибух на Московському НПЗ за 15 кілометрів від Кремля, наголосив на очевидних провалах у системі протиповітряної оборони РФ. Наразі значна частина російських нафтопереробних підприємств працює не на повну потужність.

Оскільки автомобільна логістика у віддалених регіонах критично залежить від палива, Москва невдовзі розпочне закупівлі нафтопродуктів за кордоном через нездатність покрити внутрішній дефіцит.

Очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазнаав, що у зв'язку з величезними втратами особового складу РФ на фронті та зривом графіків залучення контрактників, Кремль може оголосити загальну мобілізацію. Ознаки цього вже зафіксовано у Волгоградській області, де пройшли закриті збори для керівників військкоматів.