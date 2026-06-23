Россия отводит ПВО с фронта для защиты «Москва-Сити»

ЗРПК «Панцирь». Фото: российские СМИ

Из-за постоянных атак украинских беспилотников Россия вынуждена перебрасывать системы противовоздушной обороны с линии фронта в столицу. Как отмечают западные аналитики, оккупанты не только строят новые площадки для С-400 вблизи «Москва-Сити», но и устанавливают возле местного нефтеперерабатывающего завода привезенные с передовой комплексы «Панцирь», которым также не хватает ракет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, передает Новини.LIVE.

В России возникла острая проблема с ПВО

Из-за постоянных атак украинских беспилотников и ракет военное руководство РФ получило приказ срочно усиливать противовоздушную оборону вокруг делового центра «Москва-Сити». Западные эксперты убеждены, что технику для защиты тыла россиянам приходится оттягивать непосредственно с фронта.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские удары ставят Москву перед сложным выбором: какую именно территорию защищать. Из-за огромных размеров России просто не хватает комплексов для прикрытия всех важных объектов. Кроме того, на ситуацию влияет и то, что в последние месяцы ВСУ методично выбивают российские радиолокационные станции, поэтому даже самые защищенные районы не могут гарантировать 100% противодействие украинским дронам.

Чтобы спасти столицу, россияне начали развертывать новые позиции. Еще 20 июня исследователи открытых данных сообщили о возведении площадки для зенитной системы С-400 к западу от «Москва-Сити» — в Москворецком историко-природном парке. Строительство там началось в конце мая 2026 года. Спутниковые снимки от 4 июня показывают, что новый объект расположен на одной из самых высоких точек в этой части города.

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Параллельно с этим россияне перебрасывают уже готовое вооружение с передовой. Британское издание The Telegraph 22 июня сообщило, что комплекс «Панцирь» установили на специальной башне возле Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного к юго-востоку от Москва-Сити. Украинские военные эксперты сразу заметили интересную деталь: эта установка обшита защитной металлической сеткой, которую обычно используют исключительно в зоне боевых действий для защиты от дронов. Это стало ещё одним подтверждением того, что «Панцирь» забрали с передовой, хотя точное направление неизвестно.

Однако аналитики отметили, что переброска ПВО-техники не решает главной проблемы. России уже катастрофически не хватает боеприпасов. Журналисты обратили внимание, что на фотографиях московского «Панциря» с одной стороны заряжены лишь две ракеты-перехватчики вместо стандартных шести.

По данным телеканала CBS News, который ссылается на украинские источники, оккупантам не хватает ракет для комплексов С-300. Причина кроется в западных санкциях, которые отрезали Россию от поставок ключевых деталей. В The Telegraph подводят вывод, что такой ракетный дефицит в ближайшее время может повлиять на большинство типов российской противовоздушной обороны.

Ранее эксклюзивно для Новини.LIVE эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя взрыв на Московском НПЗ в 15 километрах от Кремля, подчеркнул очевидные провалы в системе противовоздушной обороны РФ. В настоящее время значительная часть российских нефтеперерабатывающих предприятий работает не на полную мощность.

Поскольку автомобильная логистика в отдаленных регионах критически зависит от топлива, Москва вскоре начнет закупки нефтепродуктов за рубежом из-за неспособности покрыть внутренний дефицит.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что в связи с огромными потерями личного состава РФ на фронте и срывом графиков привлечения контрактников Кремль может объявить всеобщую мобилизацию. Признаки этого уже зафиксированы в Волгоградской области, где прошли закрытые собрания для руководителей военкоматов.