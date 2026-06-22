Експерт заявив, що Росія змушена буде імпортувати бензин через атаки на НПЗ

Пожежа на об'єктах РФ у результат атак ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія може зіткнутися з необхідністю імпорту пального через пошкодження та обмеження роботи нафтопереробних заводів після серії атак. Частина НПЗ уже працює не на повну потужність, що створює дефіцит на внутрішньому ринку. Не виключено, що країна-агресорка буде змушена шукати постачання бензину та дизелю за кордоном.

Про все це в ефірі Ранок.LIVE розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Експерт прогнозує серйозні проблеми з бензином у Росії після атак на НПЗ

Як зазначає фахівець, ситуація у паливному секторі РФ погіршується через наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі. Частина нафтопереробних підприємств уже зазнала пошкоджень або працює з технічними обмеженнями, що впливає на обсяги виробництва.

Дмитро Льоушкін наголосив, що без імпортних постачань Росії буде складно забезпечити власні потреби.

"Вже, напевно, без імпорту з країн Азії Росія не зможе вийти з цієї ситуації. Тому що на певний період ми бачимо, що дуже багато НПЗ не працюють, деякі пошкоджені суттєво, деякі не суттєво. Але ж атаки тривають і є розуміння того, що нафтопереробна галузь у РФ не буде працювати, навіть не буде вистачати для власних потреб. Тому імпорт це, можливо, єдиний вихід, що в них залишається. Де купити, вони знайдуть...", — зазначив паливний експерт.

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За його словами, у разі подальшого погіршення ситуації РФ може бути змушена шукати альтернативні шляхи постачання пального з-за кордону, зокрема через азійські ринки.

Експерт також не виключає використання так званого "тіньового флоту" для логістики нафтопродуктів, що дозволить обходити обмеження у торгівлі.

"Це товар, котрим торгують увесь світ. Де Росія може купити? У Китаї може купувати. Звісно, Білорусь буде постачати, Казахстан буде постачати. Також Індонезія — велика переробка, можливо, там купувати буде РФ. Можливо й в Бразилії теж буде купувати.

Ці танкери тіньового флоту будуть відвозити нафту, а назад забирати бензин та дизель. Така давальницька схема може працювати", — додав він.

Новини.LIVE інформували, що 18 червня 2026 року у Москві внаслідок атаки ударних безпілотників виникла масштабна пожежа на території нафтопереробного заводу в Капотні, який розташований неподалік від центру російської столиці. Також повідомлялося про ураження одного з великих торговельних центрів. Над містом спостерігався густий чорний дим, а російська влада спершу заявляла про роботу ППО та незначні наслідки.

Новини.LIVE також писали, що у Росії загострюється паливна криза — обмеження на продаж бензину та дизелю вже запроваджені приблизно у 70 регіонах країни станом на 17 червня. Під ліміти потрапили близько 7 тисяч АЗС, де водіям скорочують обсяги заправки, забороняють налив у каністри та місцями переводять оплату лише на готівку. Найбільші мережі також вводять суворі правила відпуску пального, обмежуючи кількість літрів на один автомобіль.