Після атаки дронів: у Москві палає великий НПЗ

Московський НПЗ палає після влучання дронів. Фото: соцмережі

Потужні ударні безпілотники атакували стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні, який розташований усього за 15 кілометрів від Кремля. Внаслідок точного прильоту на території великого промислового об'єкта миттєво спалахнула масштабна пожежа. Над НПЗ зараз густий чорний дим.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка та інформації з соцмереж.

Наслідки прильоту

Місцева російська влада спочатку намагалася приховати факт точного влучання та звітувала про успішну роботу протиповітряної оборони. Мер російської столиці Сергій Собянін запевняв громадян, що протиповітряна оборона нібито змогла збити близько 60 безпілотних апаратів на підльоті.

Але згодом Собяніну довелося офіційно визнати, що завод зазнав пошкоджень через прямі удари дронів.

Повідомлення мера Москви Сергія Собяніна про атаку дронів. Фото: скріншот

Атака на Москву

"Москва під атакою, горить московський НПЗ. Хоча Путін і стянув практично всі ключові ПВО і ПРО в Москву, це не рятує росіян. Путін не є гарантом безпеки для москвича", — повідомив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Читайте також:

Пожежа на Московському НПЗ 16 червня. Фото із соцмереж



Додамо, що це підприємство є найбільшим нафтопереробним гігантом у всьому регіоні. Завод самостійно забезпечує близько 35% усього паливного ринку столиці країни-агресора, постачаючи половину дизельного палива та 40% автомобільного бензину для області. Також об'єкт є ключовим постачальником авіаційного гасу для московських цивільних та військових аеропортів.

Чорний дим над Московським НПЗ 16 червня. Фото із соцмереж



Сильна пожежа та зупинка цехів нафтопереробки можуть спровокувати серйозний дефіцит на заправках Москви найближчим часом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що після ударів дронів палає нафтобаза "Лукойлу" у Краснодарському краї Росії. Саме ця база безпосередньо постачає всі автозаправні станції регіону бензином.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський прибув до французького міста Евіан на черговий саміт "Групи семи". Він візьме участь у великій робочій сесії щодо безпеки та проведе переговори із лідерами США, Британії, Німеччини та МВФ.